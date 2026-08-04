Реконструкция мусорной свалки в Барсуковке запланирована на начало 2027 года

. Фото: правительство Калининградской области.

Проектная документация на реконструкцию и рекультивацию I очереди полигона отходов вблизи пос. Барсуковка под Советском находится в стадии прохождения Государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы на стадии предварительной оценки на комплектность. Как сообщили в минприроды региона, работы по реконструкции площадки запланированы с начала 2027 по февраль 2028 года. Площадка размещения отходов I очереди строительства полигона будет выведена из эксплуатации в январе 2027 года и передана по итогам аукциона на выполнение технического этапа рекультивации.

Этот вопрос глава минприроды Оксана Астахова обсудила с жителями Советска.

Министр подтвердила, что объемы поступающих на объект отходов существенно сокращены, а завоз пастообразных, жидких и жиросодержащих фракций полностью прекращен с июля 2026 года.