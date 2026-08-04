В Калининградском зоопарке объяснили происхождение кровавых луж в вольере хищников

. Фото: Калининградский зоопарк.

Посетители Калининградского зоопарка любовались львами. Заметили, как львица Лея лежала, а когда встала – под ней была кровавая лужа. Киперы рассказали, что с животными все в порядке, просто хищникам в жару дают необычное мороженое. От него и остаются красные лужи.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, хищники в жаркие дни наслаждаются замороженной говяжьей кровью. Именно и ее могут увидеть посетители. Просьба не пугаться.

Приматы в жару получают ягоды и фрукты во льду, птицы – десерт с мороженными сверчками и орехами, еноты и медведи угощаются кусками льда с сухофруктами и зеленью.