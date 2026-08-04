В Советске перед мусорными контейнерами устанавливают камеры наблюдения

В Советске с теми, кто нарушает правила, выбрасывая мусор, ведут борьбу с помощью камера. 216 камер видеонаблюдения было установлено за 2025-2026 гг на территории городского округа. Речь идет о камерах системы «Безопасный город», из которых 11 расположены на контейнерных площадках, три оснащены функцией звукового предупреждения.

Как сообщает минприроды региона, такие «умные» комплексы смонтированы вблизи наиболее проблемных контейнерных площадок: при попытке выбросить мусор в неположенном месте автоинформатор предупреждает нарушителя о недопустимости таких действий и предусмотренных штрафах.

Власти говорят, что система уже показала эффективность: с начала года на основе материалов с видеокамер в Советске составлено 10 административных протоколов, а нарушители оплатили штрафы.

Отмечается, что камеры администрация установила за счет собственных средств.

В Советском округе сегодня всего 370 контейнерных площадок и 18 оборудованных мест для накопления крупногабаритного мусора.