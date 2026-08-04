13-летний ученик упал на перемене, со школы требуют 106 тысяч рублей

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

13-летний ученик школы в Зеленоградске поскользнулся, упал в школьном коридоре и сломал руку. Инцидент произошел в апреле. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, предстоит суд – ответчиком выступает администрация учебного заведения.

Права ребенка защищает в суде прокуратура. Она и обратилась с иском о взыскании пользу школьника компенсации морального вреда и расходов на лечение в общей сумме 106 тыс. рублей.

Инцидент попал на запись камеры наблюдения. На ней видно, что несколько ребят бегут по коридору, один из них падает.