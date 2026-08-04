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НовостиОбщество4 августа 2026 15:37

Калининградцев приглашают на бесплатные кинопоказы 6 августа

Для зрителей подготовили два документальных фильма
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в рамках очередного заседания Киноклуба в арт-пространстве «Дом молодежи» 6 августа состоится вечер документального кино. Показы бесплатны, сообщает фестивальная дирекция.

В программе показ двух документальных картин и творческая встреча с режиссером Лолитой Исмаиловой.

Посмотреть по регистрации можно будет фильм «Три сестры» (2025), который получил признание как в России, так и за рубежом и «Хранители традиций» (2024) об обычаях народов Дагестана.

Где: «Дом молодежи» (ул. Октябрьская, 76).

Когда: 6 августа в 18:30. Вход свободный.