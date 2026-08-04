В Зеленоградском районе пьяный работник достал нож и угрожал расправой директору

В Зеленоградском районе работник предприятия пришел пьяным на планерку, достал нож и начал угрожать директору. Обезоружить мужчину помогли ловкие коллеги. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел на территории промзоны в пос. Краснофлотское. 46-летний сотрудник высказал руководителю претензии об удержании с него денег.

Позже выяснилось, что во время проведения работ мужчина неоднократно наносил повреждения дорогостоящей спецтехнике. При этом его предупреждали о штрафных санкциях.

Заведено уголовное дело.