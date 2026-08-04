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НовостиОбщество4 августа 2026 15:52

В Зеленоградском районе пьяный работник достал нож и угрожал расправой директору

Мужчина стал фигурантом уголовного дела
Александр КАТЕРУША

В Зеленоградском районе работник предприятия пришел пьяным на планерку, достал нож и начал угрожать директору. Обезоружить мужчину помогли ловкие коллеги. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел на территории промзоны в пос. Краснофлотское. 46-летний сотрудник высказал руководителю претензии об удержании с него денег.

Позже выяснилось, что во время проведения работ мужчина неоднократно наносил повреждения дорогостоящей спецтехнике. При этом его предупреждали о штрафных санкциях.

Заведено уголовное дело.