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НовостиОбщество5 августа 2026 7:29

В среду в Калининграде ждем сильную жару, воздух прогреется до +32°С

Чуть прохладнее будет на побережье
Александр КАТЕРУША

В среду, 5 августа, в Калининграде будет очень жарко –впервые с конца июня воздух в большей части региона прогреется до +30...+32°С, на юге вообще до +33°С.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», у побережья сегодня +28...+31°С, а на Куршской и Балтийской косе до +26...+29°С.

Небо малооблачное, ветер слабый, на море штиль. После обеда и к вечеру появится переменная облачность. Ливни и грозы наиболее вероятны у побережья, в Калининграде и на западе области только после 19-20 часов.