Школа в Васильково, которую ремонтируют с нарушением сроков, готова на 99% – прокуратура

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Прокуратуры контролирует ход капремонта школы в поселке Васильково Гурьевского района в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». На месте побывали представители ведомства, они осмотрели помещения.

По данным пресс-службы прокуратуры, сегодня готовность объекта составляет 99%.

Ранее прокурор вносил представления заказчику и подрядной организации «КСЗ» в связи с нарушением сроков выполнения работ. Контракт с подрядчиком был расторгнут, работы ведут силами других организаций.