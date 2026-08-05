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НовостиОбщество5 августа 2026 8:05

Школа в Васильково, которую ремонтируют с нарушением сроков, готова на 99% – прокуратура

Работы находятся под серьезным контролем
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Прокуратуры контролирует ход капремонта школы в поселке Васильково Гурьевского района в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». На месте побывали представители ведомства, они осмотрели помещения.

По данным пресс-службы прокуратуры, сегодня готовность объекта составляет 99%.

Ранее прокурор вносил представления заказчику и подрядной организации «КСЗ» в связи с нарушением сроков выполнения работ. Контракт с подрядчиком был расторгнут, работы ведут силами других организаций.