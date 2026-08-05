Жительница Светлогорска стала жертвой новой схемы мошенников при попытке купить машину через соцсети

Больше 2 млн рублей потеряла жительница Светлогорска, которая решила купить дистанционно машину. О новой схеме обмана рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Горожанка мечтала об авто из Кореи и нашла подходящее объявление в одном из пабликов в социальных сетях. Она связалась с продавцом, обсудила условия сделки и перевела деньги на незнакомые ей счета. Покупательнице даже выслали копии документов – для убедительности.

Спустя несколько недель ожидания клиентка заподозрила неладное, тогда и продавец перестал выходить на связь. Денег своих женщина больше, конечно, не видела. Да и машину ей не пригнали.

Заведено уголовное дело.