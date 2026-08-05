Калининградка убила сожителя и рассказала об этом соседям

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области.

В дачном товариществе «Золотой Петушок» произошла трагедия – женщина убила ножом своего сожителя. Все случилось вечером 2 августа, сообщает калининградский Следком.

47-летняя горожанка поссорилась со своим 56-летним другом. Во время ругани она схватила нож и вонзила его в грудную клетку мужчины. От полученного ранения тот умер на месте преступления. Испугавшись содеянного, женщина сообщила о произошедшем соседу. Она находилась на месте до приезда полиции.

Подозреваемая задержана и допрошена, ей предъявлено обвинение. Под стражей она пробудет до 3 октября 2026 года.

Следствие продолжается.