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НовостиОбщество5 августа 2026 10:10

Вода в Балтийском море в Калининградской области прогрелась до +20°С

Теплее всего сейчас на Балтийской косе
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША. Перейти в Фотобанк КП

Вода в Балтийском море на территории Калининградской области после нескольких дней тепла прогрелась до +20°С. У побережья Балтийской косы – до +21°С. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» со ссылкой на данные Гидрометцентра за 4 августа.

Дальше – больше! По прогнозам синоптиков, в среду-четверг вода в море должна прогреться до комфортных +21...+22°С.

Увы, с в пятницу температура начнет снижаться, так как в регионе ожидается похолодание и ливни.