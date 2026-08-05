В Калининградскую область не пустили более 25 тонн креветок из Эквадора

В Калининградскую область не пустили более 25 тонн мороженных креветок из Эквадора. Товар находился на складе временного хранения, там его проверили специалисты и выявили нарушение ветеринарных требований. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области

Было установлено несоответствие между фактическим содержимым контейнера и данными ветсертификата. В боксе обнаружена незаявленная в сертификате продукция с другими датами выработки, а указанная в сертификате продукция фактически отсутствует.

Выпуск креветок приостановлен до получения информации от ветеринарной службы Эквадора.