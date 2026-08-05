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НовостиОбщество5 августа 2026 10:39

В Калининградскую область не пустили более 25 тонн креветок из Эквадора

Специалисты выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе экзотики
Александр КАТЕРУША

В Калининградскую область не пустили более 25 тонн мороженных креветок из Эквадора. Товар находился на складе временного хранения, там его проверили специалисты и выявили нарушение ветеринарных требований. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области

Было установлено несоответствие между фактическим содержимым контейнера и данными ветсертификата. В боксе обнаружена незаявленная в сертификате продукция с другими датами выработки, а указанная в сертификате продукция фактически отсутствует.

Выпуск креветок приостановлен до получения информации от ветеринарной службы Эквадора.