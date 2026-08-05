Сборная Калининградской области завоевала серебро и бронзу первенства России по эстафетному бегу в «Лужниках» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

В столице отличились наши ребята из Училища олимпийского резерва и школы №4 по легкой атлетике в категориях 18 и 20 лет.

Команду «до 20-ти» представили Антон Данилин, Глеб Шляхтин, Александр Микрюков и Александр Соколюк. В эстафете 4х800 м юниоры взяли серебро с результатом 7 минут 51,88 секунды. Отметим, этот результат оказался рекордным для областных команд.

В смешанной эстафете 4х400м бежали Татьяна Ковтун, Василиса Ракова, Дмитрий Спиридонов и Антон Данилин. Их результат 3 минуты 36,46 секунды обеспечил бронзу. И здесь был обновлен областной рекорд среди юниоров до 20 и 23 лет и среди мужчин и женщин.

Также сообщается, что тренер школы №4 по легкой атлетике Олег Спиридонов стал чемпионом России в эстафете 4х110 метров с барьерами, выступая за сборную Санкт-Петербурга.