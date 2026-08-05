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НовостиОбщество5 августа 2026 12:36

Калининградец приходил в магазин спорттоваров под видом покупателя и выносил кроссовки с куртками

Злоумышленника, который подозревается в серии краж, задержали
Александр КАТЕРУША

40-летний калининградец приходил в расположенный в центре города магазин спорттоваров. Под видом покупателя он бродил по торговому залу, а затем незаметно выносил одежду. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Так, мужчина попытался вынести из торгового зала известного магазина на ул. Театральной верхнюю одежду стоимостью свыше 18 тысяч рублей. Его вовремя заметили продавцы, злоумышленника задержал наряд ППС.

Позже выяснилась причастность задержанного к совершению еще одной кражи из того же магазина – он похитил куртку и кроссовки. Добытое он продавал, а деньги тратил.

Заведены уголовные дела.