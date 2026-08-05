В Калининграде после обеда запустят в тестовом режиме светофоры на двух сложных перекрестках

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде в среду, 5 августа, в 16:00 включат в тестовом режиме светофор на пересечении Советского проспекта и 1-ой Б. Окружной. Также в 16:30 запустят светофор на перекрестке Горького с 3-ей Большой Окружной.

Об этом предупреждает пресс-службы мэрии.

Также в администрации напомнили, что изменения произошли и на перекрестке Гагарина – Куйбышева. С Куйбышева налево теперь можно поворачивать сразу с двух полос.

На перекрестке Гагарина – Юбилейная, по направлению в центр, с правой полосы также теперь разрешено двигаться не только направо, но и прямо. Левая полоса теперь только для поворота налево.