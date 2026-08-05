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НовостиОбщество5 августа 2026 13:27

В интернете запустили поддельное видео с губернатором Беспрозванных, который обращается к президенту

Ролик в правительстве назвали фейком
Александр КАТЕРУША

В телеграм-каналах в среду, 5 августа, заметили быстро распространяющийся ролик с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. В видео он обращается к президенту России с ложной просьбой направить в регион дополнительные федеральные силы для охраны морских портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных АЗС.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, видео фейковое и доверять ему нельзя.

«Видео сгенерировано из недавнего интервью губернатора телеканалу «Россия 24», - отметила пресс-секретарь.