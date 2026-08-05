В поселках Калининградской области до конца года установят 16 станций водоподготовки

. Фото: правительство Калининградской области.

До конца года в поселках региона установят 16 станций водоподготовки. Как говорят в министерстве строительства и ЖКХ, три из них уже введены в эксплуатацию: в поселках Коврово и Холмы Зеленоградского района и в Низовье Гурьевского района. Питьевой водой обеспечены более 2000 жителей.

Специалисты говорят, что система последовательно решает три ключевые задачи: обезжелезивание, осветление, обеззараживание.

Еще пять станций в течение пары месяцев заработает в микрорайоне Заречный Гурьевска, в Краснополянском Черняховского района, Зеленодольском Мамоновского района, Краснофлотском и Романово Зеленоградского района.

Также планируется поставка станций в поселки пяти муниципалитетов: Зеленоградского, Гурьевского, Черняховского, Ладушкинского, Мамоновского районов.