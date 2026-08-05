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НовостиОбщество5 августа 2026 15:26

В Калининградской области завершили ремонт пяти областных дорог

Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области завершен ремонт на пяти областных дорогах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Обновили дорожное полотно, обустроили обочины и нанесли разметку на 38 км дорог, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Речь идет о трассах Домново – Ермаково в Правдинском районе, Фурмановка – Ватутино – Садовое – Шатурское в Нестеровском районе, Гвардейское – Славяновка в Багратионовском районе, обход Славска, а также Малое Путятино – Садовое – Шишково в Озерском районе.

Еще 7 дорог находятся в готовности от 60 % до 95 %.

Остальные объекты являются переходящими на последующие годы.

Всего в этом году по проекту «Инфраструктура для жизни» в ремонте находится 17 дорог и 12 мостов. На мероприятия по безопасности дорожного движения выделено около 550 млн рублей.