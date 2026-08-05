В Калининградской области зафиксировали рост числа пассажиров поездов

С начла года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги в поездки отправились 5 млн 317 тыс. пассажиров, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба КЖД.

Большинство (5 млн 180 тыс. пассажиров, рост на 4,5%) воспользовались электричками и рельсобусами. Поездами дальнего следования – 137 тыс. пассажиров, что на 0,4% больше, чем городом ранее.

Только в июле в поездки отправились 1 млн 329 тыс. пассажиров, что, впрочем, оказалось на 0,3% меньше, чем городом ранее.