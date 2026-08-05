Названа новая дата начала капремонта дороги Донское – Янтарный

. Фото: правительство Калининградской области.

С 10 августа начинается капитальный ремонт дороги Донское – Синявино – Янтарный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». О старте «активной фазы» работ сообщили в Мининфраструктуры Калининградской области.

Запланировано изменение схемы движения транспорта – введут одностороннее движение от поселка Синявино в сторону поселка Донское.

. Фото: правительство Калининградской области.

Автобус №120 «Калининград-Синявино» будет отправляться:

- в 6:05 из Синявино до Калининграда

- в 17:30 из Калининграда до Синявино

- в 19:20 из Синявино до Калининграда

Организована стыковка автобуса №120 с городским маршрутов №1:

из Синявино:

- отправление автобуса №1 в 07:40, прибытие на остановку «Азалия» в 07:48, в 08:05 в Янтарном на улице Балебина пересадка на автобус №120, прибытие в Калининград 09:50

- в 08:40 / «Азалия» 08:48 / Балебина 09:05 / Калининград 10:50

- в 10:35 / «Азалия» 10:43 / Балебина 11:00 / Калининград 12:45

- в 13:30 / «Азалия» 13:38 / Балебина 14:00 / Калининград 15:45

из Калининграда:

- отправление автобуса №120 в 07:25, прибытие в Янтарный на остановку улица Балебина в 09:00, пересадка на автобус №1 в 9:25 на остановке «Азалия», прибытие в Синявино 09:35

- в 12:20 / Микрорайон 13:41 / Микрорайон 13:55 / Синявино 14:10

- в 14:20 / Микрорайон 15:41 / Микрорайон 16:10 / Синявино 16:25

Остальные рейсы автобуса №120 пойдут до остановки «ул. Балебина» в Янтарном.