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НовостиОбщество5 августа 2026 15:55

Власти Калининграда готовятся к закрытию еще двух котельных

Избавиться намерены от «коптилок» на улице Гагарина
Александр КАТЕРУША

В Калининграде закроют две котельные на улице Гагарина. «Коптилки», отравляющие экологию, расположены в школе №2 и в доме 41-45. Об этом написала в телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.

Подрядчик уже начал формировать монолитный канал для нового трубопровода.

«Работы на территории школы стремимся завершить до начала учебного года, сразу после этого займёмся подключением жилого дома. Большая часть грядущего отопительного сезона должна пройти здесь уже без угля», - написала сити-менеджер.

Она отметила, что теплом школу и дом будет обеспечивать новая модульная котельная.