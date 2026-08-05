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НовостиОбщество5 августа 2026 15:58

Калининградца отправили в колонию строго режима по делу о шпионаже

Фигуранту уголовного дела 48 лет
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В Калининграде вынесен приговор 48-летнему жителю Гурьевского района по уголовному делу о шпионаже. Об этом 5 августа сообщает областная прокуратура.

В 2011-2024 гг. горожанин, находясь на территории Российской Федерации, собирал и передавал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну.

Узнали об этом сотрудники регионального УФСБ. Они и пресекли преступную деятельность мужчины.

Суд назначил ему 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.