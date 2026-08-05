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НовостиПроисшествия5 августа 2026 16:59

В прокуратуре сообщили, в каких муниципалитетах чаще происходят смертельные ДТП

Не только в Калининграде
Виктор Сергеев

С начала года в Калининградской области произошло 519 ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибли 53 человека, еще 599 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Только за прошедшую неделю в 19 ДТП погибли 4 человека, пострадал 21.

По данным прокуратуры, ДТП зарегистрированы в Калининграде, Черняховске, Полесском районе, Багратионовском районе, а также в Гвардейском, Зеленоградском, Гурьевском районах, Светлогорске и Балтийске.

Также за неделю сотрудники ГИБДД задержали 32 пьяных водителя.