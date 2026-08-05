Жительница Светлогорска пытается отсудить у косметолога более 700 тысяч рублей

В августе 2025 года жительница Светлогорска обратилась в одну из клиник пластической хирургии Калининграда, чтобы провести операцию по коррекции лица и тела. За них она заплатила 774 тысячи рублей.

Однако после окончания восстановительного периода женщина посчитала, что ожидаемый эстетический результат не был достигнут. Более того, пациентка была уверена, что ее внешний вид даже ухудшился.

Женщина обратилась в клинику, однако там не нашла поддержки и обратилась в суд за защитой своих прав.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 10 августа