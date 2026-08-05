С начала года более 130 жителей Калининградской области нашли работу по соцконтракту

С начала 2026 года более 130 жителей региона смогли найти работу по социальному контракту. Об этом сообщили в Центре занятости населения.

Соискатели заняли вакансии администратора, слесаря, электромеханика, бухгалтера, тракториста, спасателя, экспедитора, швеи, повара, машиниста экскаватора, заместителя генерального директора, водителя троллейбуса, воспитателя, сборщика боеприпасов и делопроизводителя.

Социальный контракт по поиску работы заключается на срок от трех до девяти месяцев. За это время соискатель должен трудоустроиться. Первую выплату в размере 21 263 рублей гражданин получает уже в первый месяц заключения контракта и постановки на учет в Кадровом центре.

После официального трудоустройства финансовая помощь от государства будет выплачиваться в размере 21 263 рублей в течение трех месяцев в дополнение к заработной плате.