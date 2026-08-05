В регионе свыше 50 родителей ответят за гуляния своих детей по ночам

В Калининградской области прошел масштабный рейд по выявлению подростков в общественных местах в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранители посетили более 200 объектов, где чаще всего собираются подростки: компьютерные клубы, кафе, дискотеки и пляжи.

По итогам ночных проверок выявили 58 несовершеннолетних, нарушивших временные ограничения.

10 детей были переданы законным представителям непосредственно с места совершения правонарушения, остальные были доставлены в отделы органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

На всех родителей подростков-нарушителей составили протоколы.