Фото дня - Калининград

На выставке графики Сальвадора Дали в Калининграде.

Заслуженная артистка РФ, «мама» Степашки Наталья Голубенцева, известная по работе в передаче «Спокойной ночи, малыши!» в детской областной больнице Калининграда на благотворительной акции.

Экскаватор насыпает вал из огромных камней и песка на аварийном пляже в Пионерском, чтобы защитить берег от размывания.

Мужчина делает селфи на Городском пикнике «Street Food Weekend» в Калининграде у Дома Советов.

Калининградка Елена Данилова производит русские кокошники и успешно продает их по всему миру. Красивые аксессуары уже носят девушки в Чехии, Германии, США и Швеции. И в России покупателей хватает.

В Музее янтаря показали уникальную находку, которой 1,5 тысячи лет. Золотые конские удила были обнаружены при раскопках погребения вождя в Зеленоградском районе.

Фотохудожник из Калининграда Сергей Лебедев и его самодельные фотоаппараты (камеры-обскура или пинхолы), которые он сделал из деревяшек, найденных на море. Удивительно, но эти камеры снимают!

В Калининграде открыли памятник сому. Скульптуру установили неподалеку от Высокого моста.

В Калининграде после ливня затопило улицу Генерала Павлова, с которой видно новый стадион.

Фонограф фирмы Томаса Эдисона (США) начала ХХ века на выставке уникальных музыкальных аппаратов в Калининградском историко-художественном музее.

В Калининград привезли мощи апостола Андрея Первозванного. Святыне поклоняются в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы.

Фанаты «Балтики» развернули баннеры, один из них – с портретом нового тренера балтийцев Валерия Непомнящего. Увы, такая поддержка не помогла. «Балтика» в воскресенье 22 июля проиграла «Тамбову» со счетом 1:2.

Поклонницы фотографируются с Семеном Слепаковым на фестивале «Голосящий КиВиН-2018» в Светлогорске.

Это лисенок Куршик, который живет на Куршской косе, после того, как его туда подкинули. Малышу исполнилось 3 месяца.

Легендарный советский футболист Валерий Непомнящий, который стал тренером ФК «Балтика», в студии радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

Федор Бондарчук на звездной дорожке 15-го юбилейного кинофестиваля "Балтийские дебюты" в Светлогорске.

В Калининграде на здании Биржи закрепляют вывеску «Музей изобразительных искусств». Само учреждение культуры переедет в новый «дом» в августе.

В Калининграде после победы сборной России сделали янтарную ногу Акинфеева. Фигурку вратаря изготовила мастер Людмила Высоцкая.

Игроки сборной Бельгии после победного матча в Калининграде. В четверг 28 июня бельгийцы обыграли сборную Англии со счетом 1:0.

Сборная Бельгии по футболу проводит тренировку на стадионе «Калининград» накануне матча с Англией.

Испания сыграла 2:2 с Марокко в Калининграде. На протяжении матча было несколько нервных моментов, но до драки дело не дошло.

Футболисты из Марокко на стадионе "Локомотив" в Калининграде в день перед игрой со сборной Испании.

Трое швейцарских фанатов на ретро-тракторе 1964 года выпуска прибыли в Калининградскую область. К нам на ЧМ по футболу болельщики ехали 12 дней, преодолели 1800 км.

В Калининграде подняли флаг на новом большом десантном корабле «Иван Грен», который стал первым БДК, спроектированным и спущенным на воду в новейшей истории России.

Бродячие собаки на острове на фоне стадиона, на котором проходят игры ЧМ-2018 в Калининграде.

Сборная Хорватии после первого гола, забитого в ворота Нигерии на стадионе "Калининград". Матч Хорватия-Нигерия завершился в итоге со счетом 2:0.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич на пресс-конференции в Калининграде накануне игры с Нигерией.

В Калининграде бегемот предсказал результат первого матча чемпионата мира по футболу. Гиппопотам Глясик посчитал, что победит сборная Саудовской Аравии.

Калининградцы рассматривают картину «Московский дворик» Василия Поленова, которую привезли в Кафедральный собор из Третьяковской галереи. Увидеть шедевр стало возможно благодаря фестивалю «Орган+».