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Фото дня - Калининград

У Дома Советов открыли самый большой каток в Калининграде

Семья Егорцевых из Гусева, в которой родился миллионный житель Калининградской области. Им стала девочка по имени Кира (на руках у мамы).

После концерта: Денис Мацуев, Давид Смелянский и артисты, выступившие в «Янтарь холле». В Светлогорске завершился фестиваль искусств «Балтийские сезоны 2018».

Калининградец фотографируется на фоне облитого розовой краской памятника философу Иммануилу Канту. Вандалов ищет полиция.

Патриарх Кирилл рассматривает роспись сводов Кафедрального собора Христа Спасителя во время визита в Калининград.

Фарфоровая кукла, сделанная калининградкой Оксаной Сахаровой на выставке в Музее изобразительных искусств.

В Калининграде после небольшого дождя затопило недавно отремонтированную улицу Нарвскую.

Слепой Сергей Киселев пытается перейти дорогу на недавно отремонтированной ул. Пролетарской в Калининграде, где не уложили тактильные плиты. 13 ноября отмечается Международный день слепых.

Так на улице Нарвской в Калининграде отремонтировали тротуар. Часть плиточек из кривой кладки просто закатали в асфальт.

Главный раввин России Берл Лазар перед зданием Новой синагоги в Калининграде.
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