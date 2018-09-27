Под Калининградом поисковики обнаружили сразу два самолета времен Великой Отечественной войны
Под Калининградом поисковики обнаружили сразу два самолета времен Великой Отечественной войны
Под Калининградом поисковики обнаружили сразу два самолета времен Великой Отечественной войны
Под Калининградом поисковики обнаружили сразу два самолета времен Великой Отечественной войны
Под Калининградом поисковики обнаружили сразу два самолета времен Великой Отечественной войны
Под Калининградом поисковики обнаружили сразу два самолета времен Великой Отечественной войны
Под Калининградом поисковики обнаружили сразу два самолета времен Великой Отечественной войны
Под Калининградом поисковики обнаружили сразу два самолета времен Великой Отечественной войны
Под Калининградом поисковики обнаружили сразу два самолета времен Великой Отечественной войны
Под Калининградом поисковики обнаружили сразу два самолета времен Великой Отечественной войны