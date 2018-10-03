Фотогалереи
В Калининграде прошел этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады-2019.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.

Эстафета огня Универсиады-2019 в Калининграде.
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