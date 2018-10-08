Фотогалереи
Под Калининградом общественники своими силами восстановили памятник погибшим в Первой мировой войне

Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны

Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны

Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны

Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны

Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны

Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны

Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны

Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны

Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны

Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны
Новости 24
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