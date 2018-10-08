Под Калининградом общественники своими силами восстановили памятник погибшим в Первой мировой войне

Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны
Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны
Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны
Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны
Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны
Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны
Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны
Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны
Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны
Из нескольких фрагментов был собран гранитный монумент весом более тонны