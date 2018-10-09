Шестой всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» стартовал в Светлогорске.

Всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» в Светлогорске.
Всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» в Светлогорске.
Всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» в Светлогорске.
Всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» в Светлогорске.
Всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» в Светлогорске.
Всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» в Светлогорске.
Всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» в Светлогорске.
Всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» в Светлогорске.
Всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» в Светлогорске.
Всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» в Светлогорске.
Всероссийский форум региональной информатизации «Проф-IT.2018» в Светлогорске.