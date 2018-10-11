Дома-джунгли: В Калининграде дикий виноград захватывает панельные многоэтажки

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры

Горожане часто фотографируются с этими достопримечательностями, но есть и обратная сторона — темные, как пещеры, квартиры