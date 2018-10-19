Фотогалереи
В Калининграде показали иконы, созданные в Свято-Елисаветинском женском монастыре

Иконы, созданные монахинями.

Иконы, созданные монахинями.

Иконы, созданные монахинями.

Иконы, созданные монахинями.

Иконы, созданные монахинями.

Иконы, созданные монахинями.

Иконы, созданные монахинями.

Иконы, созданные монахинями.

Иконы, созданные монахинями.

Иконы, созданные монахинями.

Иконы, созданные монахинями.

Иконы, созданные монахинями.
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