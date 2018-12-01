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В Светлогорске фестиваль «Балтийские сезоны» завершился выступлением Дениса Мацуева с юными музыкантами.

В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»

В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»

В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»

В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»

В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»

В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»

В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»

В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»

В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»

В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»

В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»
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