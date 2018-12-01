В Светлогорске фестиваль «Балтийские сезоны» завершился выступлением Дениса Мацуева с юными музыкантами.
В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»
В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»
В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»
В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»
В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»
В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»
В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»
В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»
В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»
В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»
В Светлогорске завершился фестиваль «Балтийские сезоны»