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Частный детский сад в жилом доме под Калининградом.

Поселок Новое Голубево. Первый в регионе частный детский сад в жилом доме.

Поселок Новое Голубево. Первый в регионе частный детский сад в жилом доме.

Поселок Новое Голубево. Первый в регионе частный детский сад в жилом доме.

Поселок Новое Голубево. Первый в регионе частный детский сад в жилом доме.

Поселок Новое Голубево. Первый в регионе частный детский сад в жилом доме.

Поселок Новое Голубево. Первый в регионе частный детский сад в жилом доме.

Поселок Новое Голубево. Первый в регионе частный детский сад в жилом доме.

Поселок Новое Голубево. Первый в регионе частный детский сад в жилом доме.

Поселок Новое Голубево. Первый в регионе частный детский сад в жилом доме.

Поселок Новое Голубево. Первый в регионе частный детский сад в жилом доме.
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