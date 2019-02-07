На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.
На площадке строительства онкологического центра в Калининграде.