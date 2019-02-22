Бездомные помогли бездомным: В Калининграде обитатели ночлежки провели субботник в собачьем приюте
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек
В акции приняли участие 15 человек