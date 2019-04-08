В Чкаловске торжественно похоронили 171 красноармейца, штурмовавшего Кенигсберг

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов