В Чкаловске торжественно похоронили 171 красноармейца, штурмовавшего Кенигсберг

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов