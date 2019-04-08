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В Чкаловске торжественно похоронили 171 красноармейца, штурмовавшего Кенигсберг

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали родственники одного из бойцов
Новости 24
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