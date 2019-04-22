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В Калининграде прошли финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби. Лицом турнира стал Иван Охлобыстин.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.

Финальные игры юниорского Чемпионата Европы по регби в Калининграде.
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