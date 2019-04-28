Пасха-2019 в Калининграде: Освящение куличей у храма на площади Победы

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.
Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.
Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.
Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.
Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.
Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.
Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.
Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.
Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.
Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.
Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.