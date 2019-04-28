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Пасха-2019 в Калининграде: Освящение куличей у храма на площади Победы

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.

Освящение куличей у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.
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