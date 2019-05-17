В историко-художественный музей Калининграда передали ценности, конфискованы таможенниками на границе.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.
Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.
Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.
Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.
Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.
Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.
Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.
Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.
Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.
Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.
Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.