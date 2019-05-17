Фотогалереи
В историко-художественный музей Калининграда передали ценности, конфискованы таможенниками на границе.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.

Эти раритеты были задержаны при попытке незаконно перевести их через границу.
Новости 24
В Калининграде стартует ресторанная премия «Пумперникель – 2019»
В Краснознаменском районе сотрудники ГИБДД задержали браконьера
Калининградцы обеспокоены судьбой старинного цейхгауза возле Фридландских ворот
36 калининградских фермеров претендуют на получение бюджетных грантов
Правдинск, Черняховск и Багратионовск получат 155 млн рублей на благоустройство общественных пространств
Горячую вода в Советске обещают вернуть к 28 мая
В Калининграде в течение трех дней 28 улиц останутся без горячей воды
Власти дополнительно выделили 230 млн рублей на компенсацию многодетным семьям за отказ от участков
В калининградский храм Спиридона Тримифунтского передали икону, написанную на Корфу
Юные спортсмены из Калининграда выиграли золото и бронзу соревнований по акробатическому рок-н-роллу
Пьяный калининградец заколол приятеля отверткой
В Калининграде снимут продолжение сериала «Морские дьяволы»
Калининградка засудила стоматологов на другом конце страны
Калининградку обокрали на 65 тысяч рублей под видом снятия порчи
Калининградцу, укравшему янтаря на миллионы рублей, грозит до 10 лет «зоны»