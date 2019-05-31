Фотогалереи
Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде

Фестиваль профессий в Калининграде
Новости 24
Калининградский союз фотохудожников выиграл президентский грант размером 6,4 миллиона рублей
В калининградском ботаническом саду посетители обломали на букеты цветущие рододендроны
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Сто калининградцев приняли участие в акции по противодействию табакокурению
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Калининградский бизнесмен жестоко избил человека и решил выдать его за вора
Строительство жилья в Калининградской области сократилось на четверть
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Калининградка зарезала мужа, который напился и избил ее
Дорогу на Янтарный перекроют из-за проведения велопробега
Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на 8 игр и оштрафовали