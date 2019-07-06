В Светлогорске открылся фестиваль «Балтийские дебюты-2019»

Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.
Открытие фестиваля «Балтийские дебюты-2019» в Светлогорске.