Монеточка выступила в Светлогорске в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».
Монеточка выступила в Светлогорске в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».
Монеточка выступила в Светлогорске в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».
Монеточка выступила в Светлогорске в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».
Монеточка выступила в Светлогорске в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».
Монеточка выступила в Светлогорске в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».
Монеточка выступила в Светлогорске в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».
Монеточка выступила в Светлогорске в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».
Монеточка выступила в Светлогорске в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».
Монеточка выступила в Светлогорске в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».
Монеточка выступила в Светлогорске в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».