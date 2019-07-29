Фотогалереи
Жестокий Ушкуй: Под Правдинском снова скрестили мечи тевтоны и русские витязи

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Новости 24
В «Безопасном городе» сообщили, где установят передвижные дорожные камеры на этой неделе
Мэрия Калининграда: Жителям Московского района придется пересмотреть свои транспортные привычки
Ермак: По электронным визам в Калининград приезжают туристы из Японии и Мексики
Калининградца задержали при попытке украсть 30 коробок шоколадных конфет
Выставку «Сокровища музеев России» в Калининграде посетили 200 тысяч человек
Калининградцу грозит два года за мошенничество при покупке грузовика
На ул. Невского в Калининграде «Ниссан» таранил автомобиль «скорой помощи»
Калининградца оштрафовали на 350 тысяч за дачу взятки инспектору ГИБДД
Синоптики прогнозируют в Калининграде дожди и похолодание на 10 градусов
В Калининграде камеры «Безопасного города» зафиксировали 300 случаев распития спиртного на улицах
Более пятисот калининградцев приняли участие в акции "День здоровья"
В Калининграде пассажирка троллейбуса получила травмы из-за резкого торможения
Под Светлым в ДТП пострадал 3-летний пассажир «Фольксвагена»
В Гусеве начался ремонт двух железнодорожных переездов
В Калининграде 12 улиц остались без электричества
Опрос: Отдыхающие назвали Калининград самым европейским городом России «по ощущениям»
Более 400 калининградцев в этом году не смогли выехать за границу из-за долгов за газ
В регионе в понедельник из-за жары могут ограничить движение грузовиков по федеральным трассам