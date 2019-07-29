Жестокий Ушкуй: Под Правдинском снова скрестили мечи тевтоны и русские витязи

Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз
Двухдневный фестиваль в средневековом духе прошел уже в четвертый раз