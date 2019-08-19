В Калининграде отпраздновали 100-летие аэродрома Девау

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии

На авиа-фестиваль прибыли авиаторы из России, Польши, Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии