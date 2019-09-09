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Под Гусевом отметили 105-ю годовщину победы в Гумбинненском сражении

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек
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