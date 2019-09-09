Под Гусевом отметили 105-ю годовщину победы в Гумбинненском сражении

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек

В реконструкции битвы приняло участие около 200 человек