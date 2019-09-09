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В Калининградской области прошел выпуск хищных птиц в природу

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
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