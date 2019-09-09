В Калининградской области прошел выпуск хищных птиц в природу

Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»
Канюки, пустельги, орлан-белохвост и ястреб-перепелятник прошли лечение в клубе соколиной охоты «Бусидо»