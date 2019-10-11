Фотогалереи
Алексей Леонов в Калининграде

Калининград. Последняя встреча с отцом. 1978 год

Леонов на 70-летии области

Леонов у рубки

Леонов стреляет

Самое первое фото в его жизни. Здесь Леонову всего три, рядом - старшая сестра и ее муж. 1937 год, Кемерово

Леонов с женой

Леонов с женой и внуком Архив Леонова

Леонов с женой Архив Леонова

Леонов с Гагариным на пикнике.

Леонов на Дне рыбака в 1966 Историко-художественный музей

Леонов в библиотеке

Леонов в Калининграде 1965

Леонов 2015

Командир отряда космонавтов Алексей Леонов проводит инструктаж с земляком – Юрием Романенко (справа)

Калининград. С одноклассницами по школе № 21

9 июля 1965 года. Первые почётные граждане Калининграда Алексей Леонов и Павел Беляев на церемонии в облдрамтеатре
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