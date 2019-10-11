Алексей Леонов в Калининграде
Калининград. Последняя встреча с отцом. 1978 год
Леонов на 70-летии области
Леонов у рубки
Леонов стреляет
Самое первое фото в его жизни. Здесь Леонову всего три, рядом - старшая сестра и ее муж. 1937 год, Кемерово
Леонов с женой
Леонов с женой и внуком Архив Леонова
Леонов с женой Архив Леонова
Леонов с Гагариным на пикнике.
Леонов на Дне рыбака в 1966 Историко-художественный музей
Леонов в библиотеке
Леонов в Калининграде 1965
Леонов 2015
Командир отряда космонавтов Алексей Леонов проводит инструктаж с земляком – Юрием Романенко (справа)
Калининград. С одноклассницами по школе № 21
9 июля 1965 года. Первые почётные граждане Калининграда Алексей Леонов и Павел Беляев на церемонии в облдрамтеатре
«Погода позволяет, здравый смысл – нет» Мэр Балтийска отчитал своих коммунальщиков, которые никак не могут подать тепло в дома