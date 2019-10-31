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Писатель Евгений Гришковец на открытии выставки военно-морских головных уборов из своей частной коллекции

Писатель Евгений Гришковец на открытии выставки военно-морских головных уборов из своей частной коллекции.

Писатель Евгений Гришковец на открытии выставки военно-морских головных уборов из своей частной коллекции.

Открытие выставки военно-морских головных уборов в Калининграде.

Открытие выставки военно-морских головных уборов в Калининграде.

Писатель Евгений Гришковец на открытии выставки военно-морских головных уборов из своей частной коллекции.

Открытие выставки военно-морских головных уборов в Калининграде.

Писатель Евгений Гришковец на открытии выставки военно-морских головных уборов из своей частной коллекции.

Экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров.

Писатель Евгений Гришковец на открытии выставки военно-морских головных уборов из своей частной коллекции.

Открытие выставки военно-морских головных уборов в Калининграде.
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